Москвичам рассказали, как цифровизация упростила получение госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В прошлом году благодаря цифровым услугам и сервисам Москвы горожане перестали предоставлять в ведомства свыше 275 миллионов бумажных документов для получения государственных услуг. Базовый регистр упростил взаимодействие москвичей и городских служб, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Для оформления документов теперь можно просто заполнить электронное заявление на портале mos.ru, а необходимую информацию ведомства запросят сами.

"Сегодня в базовом регистре доступно более 420 видов документов и сведений городских и федеральных ведомств. Когда человек обращается за услугой, специалист, ответственный за ее предоставление, получает нужные документы самостоятельно в цифровом формате, не требуя их от заявителя", – рассказал замруководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов.

С 2020 года жители столицы перестали приносить в структуры свыше 651 миллиона документов. Развитие электронного взаимодействия поспособствовало получению горожанами все больше услуг.

Ежемесячно москвичи заходят более 50 миллионов раз на портал mos.ru. За последние 4 года они обратились к сервисам сайта свыше 2,3 миллиарда раз, в 2023 году – более 760 миллионов раз.

Ранее сообщалось, что новую тему экспозиции столицы на выставке-форуме "Россия" – "Умный город для жизни" – представят 27 февраля. Желающие смогут узнать, как цифровые сервисы делают жизнь горожан комфортнее и какие технологические решения используются в управлении мегаполисом. В настоящий момент миллионы людей при решении повседневных вопросов применяют цифровые продукты и сервисы. Лучшие разработки российских специалистов представят на выставке "Россия".

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