Цифровые проекты Москвы представят в пространстве столицы на выставке "Россия"

Фото: пресс-служба Мостуризма

Новую тему экспозиции столицы на выставке-форуме "Россия" – "Умный город для жизни" – представят 27 февраля. Желающие смогут узнать, как цифровые сервисы делают жизнь горожан комфортнее и какие технологические решения используются в управлении мегаполисом. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что в настоящий момент миллионы людей при решении повседневных вопросов применяют цифровые продукты и сервисы. Лучшие разработки российских специалистов представят на выставке "Россия".

По ее словам, современным технологиям и возможностям умного города посвятят ближайшие две недели в пространстве столицы. Для гостей подготовили мастер-классы по программированию и робототехнике, тематические интерактивы, встречи с экспертами отрасли и многое другое.

Кроме того, желающие смогут совершить виртуальное путешествие по ВДНХ, проследив историю комплекса от открытия в 1939 году до наших дней, добавила Сергунина.

Также в рамках экспозиции состоится премьера нового VR-фильма, который создали специально к форуму. Лента расскажет о ключевых достопримечательностях и объектах культурного наследия, расположенных на территории ВДНХ. Для показов используют очки виртуальной реальности.

Между тем в Международный женский день, 8 Марта, в пространстве Москвы всех ждут на встречу с заслуженным мастером спорта Ильей Авербухом. Он расскажет, какую роль технологии играют в спорте.

Программа, посвященная цифровым решениям и сервисам Москвы, продлится до 10 марта. Подробное расписание событий опубликовано на странице стенда.

Благодаря развитой экосистеме Москва уже пять лет подряд занимает лидирующую строчку в российском индексе цифровизации городского хозяйства "IQ городов" и четыре года – в национальном рейтинге качества предоставления госуслуг в электронном виде.

По итогам 2023 года самым востребованным сервисом цифровой экосистемы Москвы среди мужчин стала электронная медицинская карта. Вторым по популярности сервисом в прошлом году стал "Электронный дневник".

Помимо этого, москвичи стали чаще скачивать мобильное приложение "Госуслуги Москвы": в прошлом году его установили миллион раз, а общее число загрузок за все время составило почти 10 миллионов. Только за январь этого года жители столицы скачали приложение более 100 тысяч раз.

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