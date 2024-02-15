Жители столицы загрузили мобильное приложение "Госуслуги Москвы" почти 10 млн раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Москвичи стали чаще скачивать мобильное приложение "Госуслуги Москвы": в прошлом году его установили миллион раз, а общее число загрузок за все время составило почти 10 миллионов. Только за январь этого года жители столицы скачали приложение уже более 100 тысяч раз, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Замглавы столичного департамента информационных технологий Дмитрий Иванов отметил, что это приложение позволяет горожанам решать многие повседневные задачи со своего смартфона в любое время и в любом месте.

"Например, с его помощью горожане оплачивают счета, записываются к врачу и передают показания приборов учета. Согласно опросу, около 57% пользователей обращаются к приложению ежедневно или несколько раз в неделю", – рассказал он.

По его словам, приложение "Госуслуги Москвы" востребовано у москвичей самых разных возрастов. Так, 60% пользователей составляют жители город от 35 до 65 лет, а 10% – горожане старше 65 лет.

"Это говорит о том, что интерфейс и возможности приложения удобны и понятны каждому", – отметил Дмитрий Иванов.

Приложение начало работать в 2012 году, благодаря нему горожане могут в любое удобное время решать бытовые задачи и получать услуги, помогать детям в учебе, заботиться о здоровье и участвовать в жизни города.

Чаще всего жители Москвы пользуются сервисом "Запись к врачу", с помощью которого можно выбрать удобный день и время для посещения больницы, а также при необходимости перенести или отменить визит.

В сервисе "Электронный дневник" пользователи могут удаленно узнать о посещаемости и успеваемости ребенка в школе, а также пополнять баланс лицевого счета для безналичной оплаты питания в столовой.

С помощью сервиса "Начисления за ЖКУ" можно получить информацию о едином платежном документе, а сервис "Внесение показаний" позволяет передать показания приборов учета воды и электроэнергии.

Помимо этого, при помощи приложения "Госуслуги Москвы" горожане могут записать питомца к ветеринарному врачу, уточнить статус готовности карты москвича, пополнить карту "Тройка" и многое другое.

Ранее Дмитрий Иванов сообщил, что за последние четыре года москвичи воспользовались услугами портала mos.ru более 2,3 миллиарда раз. Чаще всего жители столицы обращаются к сервису для решения медицинских, бытовых и образовательных вопросов.

До этого стало известно, что количество зарегистрированных пользователей портала mos.ru превысило 15,9 миллиона. На портале гражданам в цифровом формате доступно свыше 420 услуг и сервисов, позволяющих решить бытовую проблему онлайн в любое время и с любого устройства.

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