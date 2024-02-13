Сервис "Старт бизнеса онлайн" с использованием биометрии заработает в РФ с 1 марта

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Комплексный сервис "Старт бизнеса онлайн" с использованием биометрических данных заработает в России с 1 марта. Он позволит предпринимателям по биометрии зарегистрировать бизнес, открыть счет в банке, получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС РФ. Об этом сообщается на сайте российского кабмина.

В правительстве уточнили, что соответствующее постановление уже подписано. Сервис реализуют в режиме эксперимента, он продлится до 1 марта 2025 года. Добавляется, что сервис позволит упростить процедуры по созданию индивидуальных предприятий и организаций.

"Сервис позволит предпринимателям, в том числе начинающим, быстро и удобно открыть свое дело. За счет биометрии провести все необходимые процедуры можно будет полностью дистанционно", – сказал вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

По его мнению, это новый уровень комфорта в получении государственных и коммерческих услуг. Граждане смогут закрывать вопрос комплексно, в несколько "кликов", подчеркнул он.

Сервис создали при участии ЦБ РФ, Минфина РФ, Росфинмониторинга и АО "Центр биометрических технологий". ФНС РФ выступает координатором эксперимента. Ведомство обеспечит мониторинг его результатов, представит доклад с предложениями о развитии сервиса в правительство.

Ранее Владимир Путин утвердил штрафы за нарушение правил при обращении с биометрией. Так, за нарушения требований при размещении и обновлении биометрических персональных данных банками, МФЦ и другими организациями штраф для должностных лиц составит от 100 до 300 тысяч рублей и для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Между тем в Сети появились жалобы клиентов "Тинькофф Банка", который якобы собирал и направлял без разрешения их биометрические данные на портал "Госуслуги". В Минцифры РФ ответили, что портал не собирает и не хранит биометрические данные граждан.

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