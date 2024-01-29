В Минцифры опровергли данные о хранении биометрии на портале "Госуслуги"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Портал "Госуслуги" не собирает и не хранит биометрические данные граждан. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

До этого в Сети появились жалобы клиентов "Тинькофф Банка", который якобы собирал и направлял без разрешения их биометрические данные на портал.

"По закону банки должны передать все ранее собранные биометрические данные граждан в единую биометрическую систему (ЕБС). На "Госуслугах" биометрия не хранится! На портале есть лишь информация о биометрии, размещенной в ЕБС", – говорится в сообщении.

Информация о биометрии, размещенной в ЕБС, отображается в личном кабинете на портале. Ее можно удалить в любой момент после передачи в ЕБС. Граждане также могут отозвать согласие на размещение биометрии в ЕБС, обратившись к ее оператору – Центру биометрических технологий.

О передаче данных банком в ЕБС кредитная организация должна уведомить клиента в течение 30 дней. После импорта биометрии банк обязан стереть их со своих ресурсов.

В ведомстве также подчеркнули, что сбор биометрии осуществляется на добровольной основе. Регистрация биометрии через отделение банка или приложение осуществляется только после согласия клиента.

Ранее Владимир Путин утвердил штрафы до одного миллиона рублей за нарушение правил при обращении с биометрией. Оформлять соответствующие протоколы о правонарушениях, а также рассматривать дела указанной категории в пределах своих полномочий смогут сотрудники Банка России и Роскомнадзора.



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