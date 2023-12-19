В СФ хотят запретить требовать согласие на обработку данных от пользователей маркетплейсов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сенаторы разработали законопроект, который предлагает закрепить норму о предоставлении агрегаторами потребителю информации о товарах, работах и услугах без согласия на обработку персональных данных, сообщила сенатор Ирина Рукавишникова, которую цитирует РИА Новости.

Сейчас, чтобы просто ознакомиться с информацией о товарах, работах, услугах на сайте или в приложении, нужно дать согласие на обработку персональных данных, независимо от того, будет ли в последующем гражданин пользоваться этим сайтом, будет ли он совершать там покупки и делать какие-то заявки.

Рукавишникова считает, что такая практика нарушает основные принципы, заложенные федеральным законом "О защите прав потребителей". Она отметила, что в настоящее время происходит избыточное предоставление персональных данных граждан при использовании различных маркетплейсов и агрегаторов услуг.

Кроме того, инициатива предлагает разделять согласие на обработку персональных данных и пользовательские соглашения или иные документы при использовании сайтов. Сейчас существует практика, когда владельцы сетевых ресурсов включают положения о согласии на обработку персональных данных в пользовательские соглашения. Это хитрый способ спрятать согласие о персональных данных в текст другого документа, объяснила сенатор.

Она отметила, что граждане, просто посещая те или иные сайты, автоматически дают доступ их владельцам к своей личной информации, которую в последующем могут передать третьим лицам в том числе в маркетинговых целях.

Кроме того, действующее законодательство не содержит требований к языку, на котором оформляются документы, определяющие политику оператора в области обработки персональных данных. В связи с этим сенаторы предлагают закрепить обязанность оператора публиковать данные документы на русском языке, и дополнительно по усмотрению оператора – на языках народов Российской Федерации.

Законопроект направлен в правительство для получения заключения, после чего будет готов к внесению в Госдуму.

Ранее сообщалось, что россияне смогут передать согласие на обработку персональных данных и накопленных о них коммерческих сведений из одной организации в другую через портал "Госуслуги".

На портале планируют создать реестр согласий от граждан на предоставление данных разным организациям. В ведомстве считают, что для передачи информации нужна единая платформа, которая позволит показать разрешение пользователя. Предварительная дата запуска проекта запланирована на 2025 год.

Инициативу создания платформы для коммерческих согласий поддержали в Центробанке РФ. По мнению регулятора, это позволит гражданам управлять данными о себе при их передаче.

Россияне ежедневно регистрируют упрощенную биометрию на "Госуслугах"