Согласие на обработку персональных данных можно будет передать через портал "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне смогут передать согласие на обработку персональных данных и накопленных о них коммерческих сведений из одной организации в другую через портал "Госуслуги". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрия Дубынина.

Он рассказал, что на портале планируют создать реестр согласий от граждан на предоставление данных разным организациям. В ведомстве считают, что для передачи информации нужна единая платформа, которая позволит показать разрешение пользователя. Предварительная дата запуска проекта запланирована на 2025 год.

Инициативу создания платформы для коммерческих согласий поддержали в Центробанке РФ. По мнению регулятора, это позволит гражданам управлять данными о себе при их передаче.

В свою очередь, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова пояснила, что мера позволит клиентам банков, страховых компаний и операторов связи сэкономить время. Платформа также может оказаться полезной в случае открытия счета или получения других услуг в удаленном формате.

Однако Владимир Ульянов из компании Zecurion считает, что большое количество персональных данных в Сети провоцирует утечки. По его мнению, изучать предложенную Минцифры систему нужно на практике.

Ранее на портале "Госуслуги" появилась функция оформления безопасной сделки по купле-продаже автомобиля. При покупке или продаже авто банк "заморозит" средства на специальном счете. Лицо сможет получить их после регистрации машины в ГИБДД.



Россияне ежедневно регистрируют упрощенную биометрию на "Госуслугах"