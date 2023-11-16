В ГД предложили запретить сдавать квартиры в краткосрочную аренду без "Госуслуг"

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В РФ предложили запретить сдавать жилье без портала "Госуслуги", чтобы решить проблемы в вопросах краткосрочной аренды. Подобную идею предложил член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, пишет "Парламентская газета".

По его словам, полностью запретить гражданам сдавать квартиры в краткосрочный наем нельзя, потому что гостиницы и отели есть не во всех городах.

"Плюс такая форма найма дает нам возможность маневрировать, подстраиваться под сезонные и событийные наплывы туристов", – уточнил Якубовский.

Ограничить такую деятельность поможет привязка к "Госуслугам", подчеркнул парламентарий. Он напомнил, что портал находится в симбиозе с МВД, налоговой службой и другими ведомствами. У собственников якобы будет возможность публиковать объявления о сдаче жилья, указав всю информацию и оплатив госпошлину.

Благодаря этому все контрольные ведомства будут в курсе, кто собственник квартиры и в какое время его жилье снимали. В ходе обсуждения вопроса также предложили создать специальный федеральный портал.

Ранее депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" предложили снизить с 6,5 до 3% ставку по льготной ипотеке на новостройки в стране. Аргументируя свою идею, парламентарии отметили, что в некоторых регионах РФ первичное жилье подорожало на 20%.

Эксперты заявили, что объем выдачи ипотеки в РФ снизился почти на 20% в октябре