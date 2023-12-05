ГД ужесточила наказание за нарушение обработки персональных данных

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Госдума приняла закон об ужесточении санкций за нарушение обработки персональных данных. Документ внесли в ГД в мае. Среди авторов инициативы – председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин и лидеры думских фракций.

Поправки вносятся в статью 13.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). По прошлым нормам за обработку персональных данных без письменного согласия субъекта гражданам грозил штраф от 6 до 10 тысяч рублей, должностным лицам – от 20 до 40 тысяч, юридическим лицам – от 30 до 50 тысяч рублей.

После принятия закона штрафы для граждан составят от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 300 тысяч, для юридических лиц – от 300 до 700 тысяч рублей.

Также определен размер штрафа при повторном нарушении:

для граждан – до 30 тысяч;

для должностных лиц – до 500 тысяч;

для индивидуальных предпринимателей – до 1 миллиона;

для юридических лиц – до 1,5 миллиона рублей.

Кроме того, КоАП РФ дополнили новой статьей 13.11.3 "Нарушение требований в области размещения биометрических персональных данных". Она предполагает ответственность за нарушение требований закона при размещении и обновлении банками, МФЦ и другими организациями биометрических персональных данных в Единой биометрической системе.

В случае нарушения этой статьи штраф для должностных лиц составит от 100 до 300 тысяч рублей, для юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Отмечается, что дела по данной статье будут рассматривать судьи, если они были возбуждены должностным лицом Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор подтвердил утечку персональных данных клиентов МТС Банка. Уже составлен протокол об административном правонарушении, который будет передан в суд.

О проверке компании ведомством стало известно 8 сентября. Тогда сообщалось, что в Сеть попали три файла с персональными данными клиентов.

В Госдуме предложили ужесточить наказание за утечку персональных данных