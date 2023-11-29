ГД рассмотрит законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) и Уголовный кодекс РФ об увеличении штрафа за утечку персональных данных, а также о введении оборотных санкций в случае повторной утечки внесут в Госдуму 4 декабря. Об этом заявил в своем телеграм-канале один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Так, он рассказал, что 29 ноября депутаты c участием сенаторов, представителей Минцифры, Роскомнадзора и бизнес-сообщества провели последнее совещание перед отправкой законопроекта в Госдуму. По его словам, экспертам удалось договориться практически обо всем, однако остался нерешенным вопрос о сокращении наказания в случае принятых нарушителем мер: компенсации или же инвестиций в систему информационной безопасности компании.

"Окончательно этот вопрос будем решать при обсуждении законопроекта ко второму чтению", – отметил Хинштейн, добавив, что этот механизм не должен стать лазейкой для нарушителей, уходящих от ответственности.

Ранее сообщалось, что штраф за утечку персональных данных для физлиц предлагалось повысить до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – до 300 тысяч рублей, для юридических лиц – до 500 тысяч рублей. За повторное нарушение предложили штрафовать на сумму до 30, 500 тысяч рублей и 1,5 миллиона рублей соответственно.

Инициативу по увеличению штрафов за утечку персональных данных поддержали правительственная комиссия и департамент информационных технологий кабмина РФ.



В "Лаборатории Касперского" оценили ситуацию с утечкой данных пользователей