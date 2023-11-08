Штрафы за утечку персональных данных могут вырасти в России в 10 раз

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В России планируют ужесточить ответственность за утечку персональных данных. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на правительство, поддержавшее соответствующие изменения в Административный кодекс (КоАП) РФ.

Штраф для физлиц предлагается повысить до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – до 300 тысяч рублей, для юридических лиц – до 500 тысяч рублей. За повторное нарушение предлагают штрафовать на сумму до 30, 500 тысяч рублей и 1,5 миллиона рублей соответственно.

"Сейчас инициатива готовится в Госдуме ко второму чтению. Предложенные в изначальном проекте санкции были ниже", – сообщил председатель правления Ассоциации юристов Владимир Груздев.

В свою очередь, адвокат Виталий Шакин рассказал, что чаще всего россияне могут подвергать данные опасности, разрешая их обработку путем проставления галочек. Не допустить утечки можно с помощью создания разных паролей и логинов на сайтах, а также многофакторной аутентификации, сообщил эксперт Руслан Добрынин.

Инициативу по увеличению штрафов за утечку персональных данных поддержали правительственная комиссия и департамент информационных технологий кабмина РФ.

Между тем за утечку биометрических данных ранее предложили штрафовать на сумму до 20 миллионов рублей. В случае повторного нарушения санкции составят от 0,1 до 3% годовой выручки компаний. Концепцию законопроекта уже поддержало правительство РФ.

