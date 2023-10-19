Роскомнадзор подтвердил утечку клиентской базы данных МТС Банка

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Роскомнадзор подтвердил утечку персональных данных клиентов МТС Банка. Уже составлен протокол об административном правонарушении, который будет передан в суд. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

По данным Роскомнадзора, в начале сентября телеграм-канал "Утечки информации" выложил пост, написав, что в Сеть якобы попала база данных клиентов МТС Банка. В самом банке тогда рассказали, что клиентские базы данных не содержат банковской тайны, счета людей в безопасности, а сам банк хакеры не атаковали.

Кроме того, в базе данных были клиенты и других банков, что говорит об утечке у ретейл-компании или поставщика цифровых сервисов, заявили в МТС Банке.

8 сентября регулятор объявил, что начнет проверку по факту утечки клиентских данных МТС Банка. Тогда сообщалось, что в Сеть попали три файла с данными. В первом файле было примерно 1 миллион строк с ФИО, номерами телефонов, датами рождения, ИНН и другими сведениями; во втором – более 3,1 миллиона строк с частичными номерами карт и их типом, а также датами действия; а в третьем – 1,8 миллиона уникальных номеров телефонов и числовые идентификаторы.

Роскомнадзор подтвердил крупную утечку персональной информации МТС Банка