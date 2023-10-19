Эксперты назвали стоимость украденных файлов-ключей известных компаний

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Стоимость украденных файлов-ключей известных компаний и организаций может составлять 150 долларов. Об этом "Газете.ру" рассказал старший исследователь-разработчик "Лаборатории Касперского" Кирилл Круглов.

"Данные, которые собираются злоумышленниками, в основном представляют собой информацию для доступа, логины и пароли, файлы-ключи. Их собирают в больших масштабах, взламывая тысячи различных организаций и промышленных предприятий", – объяснил он.

За такие данные хакер может получить 2, 8 или 25 долларов, продавая ключи через посредников или на различных площадках. Но если данные принадлежат хорошо известной фирме, то такие файлы могут стоить 100 или 150 долларов, уверен Круглов.

Разработчик отметил, что специалистам за два года удалось обнаружить десятки тысяч систем, ключи доступа к которым продаются прямо сейчас.

"В течение дня они добавляют несколько сотен новых аккаунтов в среднем. Поэтому защищать нужно абсолютно все промышленные предприятия", – добавил он.

Ранее Роскомнадзор подтвердил утечку персональных данных клиентов МТС Банка. Уже составлен протокол об административном правонарушении, который будет передан в суд. В самом банке рассказали, что клиентские базы данных не содержат банковской тайны, счета людей в безопасности, а сам банк хакеры не атаковали.

Роскомнадзор подтвердил крупную утечку персональной информации МТС Банка