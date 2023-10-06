Законодатели предложили ввести штрафы до 20 млн рублей за утечку биометрии

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Законодатели разработали инициативу по штрафам до 20 миллионов рублей за утечку биометрических персональных данных, пишет ТАСС со ссылкой на одного из авторов проекта, первого зампреда комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирину Рукавишникову.

Согласно задумке, в случае повторного нарушения санкции составят от 0,1 до 3% годовой выручки. По словам Рукавишниковой, кабмин уже поддержал концепцию инициативы. Ее внесут в Госдуму в ближайшее время, уточнила она.

"Нововведения касаются ужесточения административной ответственности за нарушение требований законодательства в области персональных, в том числе биометрических, данных", – заявила она.

Из текста законопроекта следует, что за действия или бездействие оператора в случае утечки биометрических данных предлагается утвердить штраф для граждан в размере от 400 до 500 тысяч рублей, для должностных лиц – от 2 до 3 миллионов рублей, для юридических лиц – от 15 до 20 миллионов рублей.

Ранее правительство поддержало инициативу Минцифры о компенсации пострадавшим от утечек персональных данных. Проект был одобрен в рамках закона об оборотных штрафах.



Кабмин РФ поддержал проект об оборотных штрафах за повторные утечки данных