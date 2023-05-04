В ГД внесли законопроект о штрафах до 1,5 млн руб за нарушения при использовании биометрии

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы думских фракций внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект об административной ответственности за нарушения, связанные с использованием биометрических данных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

В ГД напомнили, что еще минувшей зимой был принят закон о защите биометрии россиян. Он призван предотвратить утечки таких данных и обеспечить их госзащиту.

Отмечается, что новый документ в случае принятия введет штрафы в размере 6–10 тысяч рублей для нарушителей из числа простых граждан, 100–300 тысяч людей – для должностных лиц, и 300–700 тысяч рублей – для юридических лиц.

За повторное нарушение должностному лицу придется заплатить уже до 500 тысяч рублей, юрлицу – до 1,5 миллиона рублей, а индивидуальному предпринимателю – до 1 миллиона рублей. Аналогичным образом увеличатся существующие штрафы за незаконную обработку персональных данных.

Ранее стало известно, что Минцифры РФ разрабатывает функционал для удаления персональных данных из разных сервисов через портал госуслуг. В ведомстве считают, что данная опция будет особенно удобна тем гражданам, кто не помнит, кому именно предоставлял свои данные.



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