Путин подписал указ об обязательном сборе ДНК у всех подозреваемых и осужденных

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Владимир Путин подписал указ, расширяющий перечень подлежащих обязательной геномной регистрации, следует из документов на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новым правилам, обязательному сбору ДНК подлежат все осужденные, а также подозреваемые и обвиняемые в преступлениях и лица, подвергнутые административному аресту.

Из документа следует, что все осужденные и подозреваемые имеют право потребовать ликвидацию всей геномной информации при условии, что у них появится право на реабилитацию. Под такие правила подпадают и те, у кого отменили административный арест после постановления суда.

Правила вступят в силу по истечении 90 дней со дня подписания.

До этого закон одобрили думские депутаты. Известно, что инициативу внесли в Госдуму еще 3 ноября 2020 года.

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