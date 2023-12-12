Путин утвердил штрафы до 1 млн рублей за нарушения при обращении с биометрией

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Владимир Путин утвердил документ, который устанавливает штраф до 1 миллиона рублей за нарушения при обращении с биометрическими персональными данными. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Согласно нововведениям, за нарушения требований при размещении и обновлении биометрических персональных данных банками, МФЦ и другими организациями штраф для должностных лиц составит от 100 до 300 тысяч рублей и для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Оформлять соответствующие протоколы о правонарушениях, а также рассматривать дела указанной категории в пределах своих полномочий смогут сотрудники Банка России и Роскомнадзора.

Вместе с тем проект увеличивает размеры штрафов за обработку персональных данных без согласия в письменной форме либо с нарушением установленных требований к составу сведений. Так, штрафы для граждан составят от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 300 тысяч рублей и для юридических лиц – от 300 до 700 тысяч рублей.

Ранее соответствующий законопроект одобрили сенаторы Совета Федерации. При повторном нарушении в обращении с биометрическими персональными данными размер штрафа для граждан составит до 30 тысяч, для должностных лиц – до 500 тысяч, для индивидуальных предпринимателей – до 1 миллиона, а для юридических лиц – до 1,5 миллиона рублей.

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