Жителям столицы рассказали о пользе карты москвича для семей с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Именная карта москвича обеспечивает персональный доступ владельца к городской инфраструктуре с учетом его потребностей и нужд. Выпущенные до апреля 2022 года карты можно использовать в качестве платежного средства, передает портал мэра и правительства столицы.

Получающие выплаты на детей жители Москвы могут оформить такую карту и заручиться доступом ко многим городским услугам и скидкам.

"К категории получателей выплат на ребенка относятся будущие мамы, вставшие на учет в медицинских организациях в срок до 20 недель беременности; родители и опекуны, которые получили единовременное пособие в связи с рождением ребенка; семьи с детьми и беременные женщины, получающие ежемесячные выплаты на детей и не относящиеся к иным льготным категориям", – говорится в сообщении.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, карта позволяет владельцам использовать многие преимущества. В частности, по ней можно получать скидки и другие специальные предложения в продуктовых магазинах, аптеках, кафе, на автозаправках, в культурных, спортивных и развлекательных учреждениях.

В настоящий момент у москвичей есть возможность заручиться скидками более чем в 9,5 тысячи торгово-сервисных точках. Организации находятся не только в Москве, но и в других российских городах. При выборе нужно воспользоваться фильтром по категориям держателей карт.

Вместе с тем карту можно задействовать для записи к врачу через инфоматы в больницы. Для этого следует при оформлении заявления записать на карту полис ОМС, зарегистрированный в Московском городском фонде обязательного медицинского страхования.

Карта москвича, помимо прочего, может быть использована как единый читательский билет (ЕЧБ). Оформить его можно онлайн посредством специального сервиса. Для привязки билета к карте нужно предоставить оба документа сотруднику библиотеки.

Для проезда на транспорте на карте москвича для получателей выплат на ребенка размещено транспортное приложение "Тройка". Также молодая мама имеет возможность задействовать карту как идентификатор "Москвенка" для прохода в детский сад, чтобы приводить и забирать ребенка.

Для оформления карты москвича нужно заполнить электронное заявление. Она будет готова в течение 30 дней с момента подачи заявки.

Ранее стало известно, что на портале mos.ru появилась возможность оплаты единого платежного документа и счета на электроэнергию с использованием Системы быстрых платежей (СБП). До этого функция заработала в сервисе "Мои платежи". Москвичи воспользовались ей более 600 тысяч раз.



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