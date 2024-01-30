В Москве начали тестировать "Тройки" с российским чипом нового поколения

В столичной подземке тестируют первую тысячу "Троек" с российским чипом нового поколения. Пока ими пользуются только сотрудники метрополитена. Они расплатились картой более 30 тысяч раз.

Новые микросхемы для проездных производятся в столице. Как рассказал заммэра Максим Ликсутов, чипы отвечают самым высоким требованиям безопасности, а объем памяти у них в три раза больше, чем у предыдущей версии.

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