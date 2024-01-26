Ремонт Лефортовского тоннеля начался в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы начали ремонтировать Лефортовский тоннель. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, особое внимание уделяется содержанию мостовых сооружений, все объекты регулярно обследуются. По результатам проверок специалисты принимают решение о выполнении капитального или текущего ремонта, указал он и добавил, что в этом году будет обновлен самый протяженный тоннель города – Лефортовский. Бирюков отметил, что работы планируется закончить во втором квартале.

Заммэра подчеркнул, что ремонт проводится в темное время суток, чтобы не мешать движению транспорта. В рамках проекта рабочие заменят старое облицовочное покрытие стен тоннеля, которое стало разрушаться от погоды и вибрации, на новое типа "фротон" площадью свыше девяти тысяч квадратных метров. Также будет обновлен трубопровод пожаротушения и установлены современные извещатели, заключил Бирюков.

Летом прошлого года Лефортовский тоннель закрыли для проведения работ по обновлению асфальта. Тогда заммэра сказал, что в общей сложности специалисты обновят около 74,5 тысячи "квадратов" дорожного полотна. На следующий день работы закончились и движение транспорта возобновилось.

Лефортовский тоннель открыли после ремонта на день раньше