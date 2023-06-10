Работы по замене асфальта начались в Лефортовском тоннеле Москвы

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Специалисты приступили к масштабным работам по замене асфальта в Лефортовском тоннеле. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к полной замене асфальта в самом длинном тоннеле столицы – Лефортовском. В общей сложности обновим порядка 74,5 тысячи квадратных метров покрытия", – поделился заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, мероприятия проходят с использованием инновационной бесшовной технологии – укладка асфальтобетонного покрытия ведется "единым ковром" одновременно на всей ширине проезжей части. Это позволяет значительно сократить время проведения работ и увеличить срок службы дорожного полотна.

Уточняется, что ремонт необходим из-за образовавшейся колейности и износа дорожного покрытия. На объекте истек гарантийный срок службы полотна.

Движение по Лефортовскому тоннелю закрыли с 9 по 13 июня. Дороги перестанут работать на участке внешней стороны ТТК от улицы Золоторожский Вал до Спартаковской площади и участке внутренней стороны ТТК от Спартаковской улицы до шоссе Энтузиастов.

Движение перед Алабяно-Балтийским тоннелем восстановлено после возгорания автомобиля