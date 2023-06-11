Движение транспорта в Лефортовском тоннеле открыли на день раньше

Движение в Лефортовском тоннеле открыли. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт на день раньше.

За двое суток в тоннеле обновили порядка 74,5 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Работы провели с использованием бесшовной технологии. Трудились 500 человек и 300 единиц спецтехники. В ближайшее время специалисты нанесут на новый асфальт разметку.

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