Прогулочную зону обустроят возле станции Поклонная МЦД-4

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Сотрудники комплекса городского хозяйства благоустроят территорию недалеко от станции Поклонная МЦД-4 на западе Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал комплекса со ссылкой на заммэра столицы Петра Бирюкова.

"Главная задача проекта – сделать удобные пешеходные маршруты к новой станции от жилой застройки, адаптировать пространство под запросы местных жителей. В этом районе появятся комфортные места для отдыха и прогулочные маршруты, приведем в порядок участок возле реки Сетуни, на финальном этапе проведем озеленение", – поделился Бирюков.

По словам заммэра, специалисты обустроят вдоль реки прогулочную территорию с лавочками и уличными торшерами. Зона будет включать пешеходный мост. Им можно пользоваться как альтернативным маршрутом к станции МЦД.

Вместе с этим работники создадут зону отдыха на месте гаражей на улице Поклонной. Там появятся дорожки, уличные торшеры, газоны и клумбы. Во время мероприятий обновят в том числе и сквер недалеко от дома 2 на улице 1812 года. Место оснастят парковыми качелями, альпийскими горками и цветниками.

Ранее Бирюков рассказал, что в Москве подготовка к началу навигации 44 столичных причалов и 78 набережных подошла к финалу. После зимы там тщательно промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, обработали гранитные поверхности, металлические ограждения и чугунные элементы.