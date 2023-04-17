Парк 40-летия ВЛКСМ на юго-западе Москвы благоустроят

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Сотрудники комплекса городского хозяйства благоустроят парк 40-летия ВЛКСМ на юго-западе Москвы. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Территория является частью объекта культурного наследия регионального значения "Парк Дворца творчества детей и юношества и парк 40-летия ВЛКСМ". В связи с этим при разработке концепции специалисты учитывали этот особый охранный статус. На данный момент парк не отвечает современным критериям комфорта, поэтому пришло время его обновить, отметил Бирюков.

По словам заммэра, во время мероприятий специалисты будут стараться максимально сохранить исторический облик и планировочную композицию парка с учетом архивных материалов. В ходе работ там заменят покрытие дорожек, часть "народных троп" включат в общее пешеходное пространство, переделают заезд и парковку возле Большого Московского цирка.

"Совместно с Мосгорнаследием проведем реставрацию сохранившихся скульптурных композиций, в частности планируется воссоздать скульптуру "Олень", которая уцелела только на треть. Восстановим все три фонтана: обновим облицовку и приведем в порядок сохранившиеся скульптуры, утерянную – "Камыши" – воссоздадим, установим современное оборудование", – цитирует заммэра Агентство "Москва".

Кроме того, специалисты также создадут новую детскую площадку и скейт-парк. Территорию оснастят 280 энергоэффективными фонарями и уличными торшерами, 15 светильниками ландшафтной подсветки. Также там проведут озеленение.

Ранее сообщалось, что на северо-западе города специалисты благоустроят территорию недалеко от станции Трикотажная второго Московского центрального диаметра. В рамках мероприятий планируется повысить доступность станции.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!