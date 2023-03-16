Проект об инфраструктуре для домашних животных завершился на портале "Город идей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проект "Питомцы в Москве" завершился на платформе "Город идей", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Москвичам предложили представить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры, предназначенной для домашних животных и их хозяев. Всего было собрано 1806 инициатив от более чем 14,5 тысячи пользователей.

На этапе "Предлагай" самым популярным направлением стало "Комфортное пользование площадкой". В этом разделе приняли 670 предложений. Также востребованными оказались пункты "Развитие площадок для выгула собак" и "Мероприятия для владельцев" (594 и 542 идеи соответственно).

Часть предложений граждан планируется реализовать. В частности, на площадках для выгула собак будет установлено освещение, а рядом с ними появятся информационные стенды. Кроме того, в Москве будут проводить офлайн-семинары, посвященные правильному уходу за питомцами.

В начале марта заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что за девять лет существования платформы "Город идей" в столице реализовали более 4,8 тысячи предложений горожан.

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