Почти 5 тысяч предложений москвичей реализовали с помощью платформы "Город идей"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 4,8 тысячи предложений москвичей реализовали с помощью столичной цифровой платформы "Город идей" за девять лет ее существования, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

С помощью платформы жители столицы могут делиться своими инициативами по развитию города в самых разных сферах – от предпринимательства до благоустройства парков и дворов.

"Сегодня на платформе "Город идей" зарегистрированы больше 410 тысяч москвичей. Из них 100 тысяч присоединились только в прошлом году. Это означает, что жителям столицы действительно удобен такой формат обратной связи. За девять лет реализовано почти пять тысяч предложений, которые они оставили на сайте", – сказала Сергунина.

На платформе есть несколько разделов, среди которых "Предложить идею". Там каждый день и в любое время можно поделиться инициативой по улучшению жизни в Москве. Среди уже осуществленных идей – оборудованные зоны отдыха в парках, уютные пешеходные бульвары и аллеи, благоустроенные остановочные пункты. Всего реализовано свыше тысячи предложений, поступивших через этот раздел.

Еще 3,8 тысячи инициатив реализовали благодаря отраслевым проектам. В 2022 году было проведено семь опросов, среди которых "Комфортная Москва", "Мой спортивный район", "Зоологический парк" и "Туристическая Москва". Жители предложили более восьми тысяч идей, над лучшими из них работают специалисты.

Благодаря тематическим проектам в столице появились бесплатные спортивные секции, единый сайт для детских технопарков и мастерские семейного творчества в столичных учреждениях культуры.

Платформа "Город идей" стартовала в Москве в 2014 году. Всего с этого момента запустили 42 проекта, которые затрагивали такие важные аспекты жизни столицы, как электронные сервисы, культура, предпринимательство, здравоохранение, образование и транспорт.

Помимо участия в отраслевых проектах, горожане могут выдвигать идеи и по развитию Москвы в целом.

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