Предложения по развитию инфраструктуры для питомцев начали принимать в "Городе идей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проект "Питомцы в Москве" стартовал на столичной платформе "Город идей". В рамках этой инициативы принимаются предложения горожан по развитию инфраструктуры для домашних животных.

Пользователи платформы "Город идей" до 2 марта могут предложить идеи по трем направлениям: развитие площадок для собак, организация мероприятий для хозяев животных и комфортное пользование площадкой.

Проект предусматривает тематические обсуждения, посвященные опыту содержания собак в условиях городской среды и прогулкам с питомцами на озелененных территориях Москвы. Кроме того, планируется поговорить об осознанном отношении к питомцам.

Наиболее удачные идеи по улучшению городской среды для домашних животных отберут эксперты, после чего, 5 и 6 марта, стартует этап пользовательского голосования за лучшие из них. Впоследствии инициативы будут реализованы по программе "Мой район".

С 2021 года, когда стартовал городской проект "Питомцы в Москве", в столице модернизировали 33 площадки для выгула и дрессировки собак.

Платформа "Город идей" стартовала в Москве в 2014 году. Всего с этого момента запустили 42 проекта, которые затрагивали такие важные аспекты жизни столицы, как электронные сервисы, культура, предпринимательство, здравоохранение, образование и транспорт. Помимо участия в отраслевых проектах, горожане могут выдвигать идеи и по развитию Москвы в целом.

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