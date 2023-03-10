В России могут начать массово создавать игровые площадки для собак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России могут начать массово обустраивать игровые площадки для собак. Об этом сообщает газета "Известия".

Общественный совет при министерстве строительства и ЖКХ России считает, что нужно обязать застройщиков при возведении новостроек создавать во дворе инфраструктуру для животных. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что игровые площадки для собак должны входить в городские программы благоустройства.

Глава рабочей группы по инфраструктуре для выгула собак Артем Гебелев обратил внимание на то, что на сегодняшний день в стране больше всего дрессировочных площадок.

"Важно отметить, что нужны именно игровые площадки для питомцев, а не дрессировочные, которые в основном существуют сегодня", – отметил он.

Эксперт также предложил устанавливать специальные урны в парках и других прогулочных зонах.

По его словам, одна площадка в 400 квадратных метров может обойтись в 1–10 миллионов рублей. Сумма будет меняться в зависимости от оснащения. Такая зона позволит ежедневно выгуливать 40 собак, уточнил он.

Ранее три площадки для выгула собак и дрессировки появились в будущем парке "Яуза" в Москве.

Одна из площадок располагается вблизи первого корпуса дома № 17 по улице Тайнинской. Вторая площадка расположена около строения 6А дома № 15 по улице Осташковской, третья – неподалеку от дома № 7 по улице Джамгаровской. На площадках предусмотрены барьеры, мостики со спуском и подъемом, полосы препятствий и другие элементы.



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