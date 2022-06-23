Площадка нового типа для прогулок с домашними животными открылась на Лодочной улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Современная площадка для прогулок с собаками появилась в Южном Тушине, говорится на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.
По ее словам, до конца 2022 года в городе создадут еще 28 таких пространств, где горожане смогут проводить время со своими питомцами. Строят их в рамках проекта "Питомцы в Москве" по программе "Мой район".
"Площадка в Южном Тушине – первая из 29, которые планируется открыть в этом году в 10 округах Москвы. Все они будут оборудованы по современному стандарту, разработанному при участии экспертов Российской кинологической федерации с учетом мнений жителей", – сказала Сергунина.
Новая площадка расположена в Кленовом сквере на Лодочной улице и занимает более 500 квадратных метров. Местные жители и раньше гуляли там с собаками, но пространство было неудобным и для животных, и для их владельцев.
Теперь это полноценная, хорошо оснащенная зона для выгула и занятий. На участке установили барьеры, мостики и другие снаряды для дрессировки животных. Для горожан предусмотрели скамейки и навесы, защищающие от солнца и дождя. На входе сделали тамбур, чтобы собака не могла убежать без ведома хозяина.
В 2021 году в рамках проекта "Питомцы в Москве" были возведены первые современные площадки для прогулок с собаками в Ясеневе, Северном Медведкове, Можайском и Лосиноостровском районах.
В создании объектов принимали участие профессиональные кинологи, дрессировщики. На всех площадках есть территории для свободного выгула собак, игр и тренировок с маленькими и большими питомцами, а также места для отдыха хозяев.
"Жизнь в большом городе": столичные питомцы
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