Фотовыставка о площадках для выгула домашних собак открылась на Тверском бульваре в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Фотовыставка, которая проходит на Тверском бульваре, рассказывает о проекте "Питомцы в Москве", о создании новых площадок для выгула домашних животных. Выставку организовали в рамках фестиваля "Пасхальный дар".

В 2021 году в рамках проекта "Питомцы в Москве" были возведены первые современные площадки для прогулок с собаками в Ясеневе, Северном Медведкове, Можайском и Лосиноостровском районах. В создании объектов принимали участие и профессиональные кинологи, дрессировщики.

На всех площадках есть территории для свободного выгула собак, игр и тренировок с маленькими и большими питомцами, а также места для отдыха хозяев.

Фотовыставка продлится до 28 апреля.

Ранее сообщалось, что курс научно-популярных лекций о природе и животных "Земля твоими глазами" пройдет в доме Клюева в Московском зоопарке. В проекте примут участие фотографы, видеографы, ученые-биологи и путешественники.

