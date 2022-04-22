В Московском зоопарке проведут лекции о природе и животных

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
С 23 апреля в рамках международной интерактивной выставки "Пеликантность. Пеликаны мира" стартует курс научно-популярных лекций о природе и животных "Земля твоими глазами". Бесплатный марафон пройдет в доме Клюева в Московском зоопарке.
Организаторы выставки собрали самых выдающихся экспертов, готовых поделиться с посетителями зоопарка уникальными знаниями. Фотографы и видеографы, ученые-биологи и путешественники расскажут о своих экспедициях, поделятся опытом, прочитают лекции о жизни животных и проведут увлекательные мастер-классы по анималистической съемке.
Расписание ближайших лекций:
24 апреля фотограф, многократный победитель и чемпион московских соревнований по бердинг-ралли Анатолий Лесковский расскажет о том, как можно совместить науку, спорт и фотоискусство. Эксперт даст рекомендации по выбору "инструментов" для успешной фотоохоты и расскажет о нюансах поиска птиц.
30 апреля посетителей ждет медиапутешествие под чутким руководством профессионального фотографа-анималиста Ростислава Машина. Спикер познакомит юных любителей животных с удивительными обитателями степей и полупустынь: лисами, степными волками, редкими видами птиц и невероятными сайгаками.
Выставка "Пеликантность. Пеликаны мира" проходит с 1 апреля по 28 мая при поддержке туристического сервиса Russpass. Организаторами выступают Московский зоопарк, Союз фотографов дикой природы, творческий коллектив Monticola Films, а также российская креативно-технологическая компания "Красный квадрат".
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