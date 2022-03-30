В Московском зоопарке откроется мультимедийная фотовыставка про пеликанов

Фото: Валерия Репина

В Международный день птиц на территории Московского зоопарка откроется мультимедийная фотовыставка "Пеликантность. Пеликаны мира". Экспозиция будет доступна для посещения с 1 апреля по 28 мая.

Уникальные фотографии и видеоматериалы, мультимедиа и VR-технологии, а также серия тематических мероприятий – все это ждет посетителей выставки. Для создания проекта организаторами был проведен национальный конкурс: российские фотографы, профессионалы и любители, прислали более 800 репортажных и художественных кадров.

На экспозицию попали самые выдающиеся работы, сделанные по всему миру. Каждая фотография сопровождается уникальным QR-кодом с историями авторов снимков и дополнительным мультимедийным контентом.

Выставка о пеликанах также является частью масштабного международного кинопроекта, над которым уже ведет работу режиссер Надежда Дорофеева. Ее научно-популярный фильм "Пеликаний остров" готовится к выходу в 2023 году. Кроме того, специально для мультимедийного проекта запустили чат-бот в Telegram.