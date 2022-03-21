В Московском зоопарке появились птенцы перуанских пингвинов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Московском зоопарке вылупились трое птенцов пингвинов Гумбольдта, занесенных в Международную Красную книгу. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Пингвин Гумбольдта получил свое имя в честь германского физика, зоолога, метеоролога и путешественника Александра фон Гумбольдта. Также этих птиц называют перуанскими пингвинами, поскольку в природе они обитают на каменистых побережьях Чили и Перу.
"Перуанские пингвины появились в нашей коллекции в 1997 году, а с начала 2000-х они регулярно приносят потомство. Текущий год не стал исключением. У одной пары вылупилось двое малышей, у другой – один. Полюбоваться этими удивительными пернатыми можно в павильоне "Дом птиц" на старой территории", – заявила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
Она отметила, что пока малыши в основном прячутся в норах, специально сформированных между камней в вольере. За ними заботливо ухаживают их родители, которые по очереди стерегут вход в жилища и приносят еду. Однако любопытные птенцы время от времени выбираются наружу, чтобы осмотреться.
"В течение ближайших двух месяцев они сменят пух на более плотное птенцовое оперение, которое позволит им окунуться в воду. Тогда пингвинята покинут укромную нору и начнут учиться плавать в бассейне", – добавила Акулова.
Ранее в Московском зоопарке родился детеныш кошачьего лемура. Малыш появился на свет 10 марта, он родился у альфа-самки Суоми. Внимательные посетители могут увидеть лемура в Доме обезьян на Новой территории. Однако он еще очень маленький, и его трудно разглядеть на пушистом теле матери.
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