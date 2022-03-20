Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Детеныш кошачьего лемура родился в Московском зоопарке, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Малыш появился на свет 10 марта, он родился у альфа-самки Суоми. Внимательные посетители могут увидеть лемура в Доме обезьян на Новой территории. Однако он еще очень маленький, и его трудно разглядеть на пушистом теле матери.

Это уже шестой ребенок 12-летней Суоми. Сейчас она носит малыша на своем животе. Когда лемур немного подрастет, самец Барс будет носить его на спине, чтобы мама отдыхала.

Пол детеныша определят позже, когда он начнет слезать с матери и гулять неподалеку. До 5–6 месяцев он будет питаться материнским молоком, однако потихоньку начнет пробовать взрослую пищу.

В Московском зоопарке живет две группы кошачьих лемуров – всего 14 особей. Партнера себе выбирает альфа-самка. Старшие дети помогают родителям ухаживать за малышами.

В природе кошачьих лемуров можно встретить в лесах на юге и юго-западе острова Мадагаскар. На родине их называют маки. Этот вид приматов занесен в Международную Красную книгу, поскольку он находится под угрозой исчезновения.

Ранее в Московском зоопарке вышли из зимней спячки сурки. Животные проснулись примерно на две недели раньше срока. Этому поспособствовала солнечная и теплая погода.

В столичном зоосаде обитают трое сурков – самки Сара и Найгана, а также самец Арчи. Их вольер расположен на старой территории по соседству с серыми балтийскими тюленями и венценосными журавлями.

Как рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, зимний сон этим животным нужен для того, чтобы пережить снег и морозы.

В прошлом году семейство сурков в столичном зоосаде вышло из зимней спячки в начале апреля.