В Московском зоопарке проснулись сурки

Фото: instagram.com/moscow_zoo_official

В Центре воспроизводства редких видов животных проснулось семейство сурков. Об этом сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

В пресс-службе отметили, что взрослых сурков зовут Петр и Февронья, все их семейство пробудилось относительно недавно – в начале апреля.

"Почтенная пара нередко лежит на солнышке, наслаждаясь роскошным рационом и прочей травой, а детеныши активно исследуют окрестности – как на поверхности, так и под ней", – рассказали в зоопарке.

Посмотреть на животных могут все желающие. Центр расположен близ поселка Сычево в Волоколамском округе.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке вышли из спячки бурундуки. В пресс-службе отметили, что в зоопарке живут четверо бурундуков: три самки и один самец. Грызуны зимуют в разных вольерах, а летом они могут жить поодиночке или иногда переезжать друг к другу.