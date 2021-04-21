В Московском зоопарке проснулись сурки

Фото: instagram.com/moscow_zoo_official
В Центре воспроизводства редких видов животных проснулось семейство сурков. Об этом сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.
В пресс-службе отметили, что взрослых сурков зовут Петр и Февронья, все их семейство пробудилось относительно недавно – в начале апреля.
"Почтенная пара нередко лежит на солнышке, наслаждаясь роскошным рационом и прочей травой, а детеныши активно исследуют окрестности – как на поверхности, так и под ней", – рассказали в зоопарке.
Посмотреть на животных могут все желающие. Центр расположен близ поселка Сычево в Волоколамском округе.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке вышли из спячки бурундуки. В пресс-службе отметили, что в зоопарке живут четверо бурундуков: три самки и один самец. Грызуны зимуют в разных вольерах, а летом они могут жить поодиночке или иногда переезжать друг к другу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: