Строительство Детского зоопарка завершили в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты приступили к комплексной проверке Детского зоопарка, который построили в Пресненском районе столицы, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Мосгосстройнадзор начинает комплексную проверку Детского зоопарка на территории Московского зоопарка в центре Москвы. Работы ведутся на улице Большой Грузинской, владении 8, в районе Пресненский за счет городского бюджета. Застройщик подал извещение об окончании работ", – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что там появится обновленный Детский зоопарк, отвечающий всем современным требованиям по содержанию животных. Также его можно будет посещать в любую погоду и время года. В зоосаде планируется проводить различные образовательные и культурно-просветительские мероприятия.

Уточняется, что общая площадь новых и реконструируемых объектов составит около 2 тысяч квадратных метров.

На территории Детского зоопарка разместится зона отдыха, здание фермы с хозяйственным двором и контактной площадкой, домики для животных и птиц, информационный центр с кафе и другие объекты. Также там появится игровая площадка для коз, вольер с альпака, фонтаны и лесной пруд.

Ранее сообщалось, что в этом году в Московском зоопарке планируют построить три новых объекта – павильон "Ластоногие", пешеходный мост и новый вход. Пешеходный мост расширят с 4 до 10 метров, а также сделают комфортным для передвижения маломобильных граждан и мам с колясками. Кроме того, со стороны станции метро "Баррикадная" появится новый вход в зоопарк.

