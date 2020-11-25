Павильон "Ластоногие" и новый пешеходный мост построят в Московском зоопарке в 2021 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Московском зоопарке к середине 2021 года планируется построить три новых объекта – павильон "Ластоногие", пешеходный мост и новый вход. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"На сегодняшний день все основные работы на объекте проведены, залита плита. Мы приступаем к строительству основных конструкций, в павильоне "Ластоногие" будут созданы специальные условия, например для белуг. Строим специальный водоем глубиной 6 метров с морской водой. Готовимся ввести этот объект к лету следующего года", – отметил Загрутдинов.

Он добавил, что в зоопарке также ведется строительство пешеходного моста. Его расширят с 4 до 10 метров, а также сделают комфортным для передвижения маломобильных граждан и мам с колясками. "Мост будет очень удобный. В дизайне будут использованы легкие металлические конструкции в форме морской волны", – добавил он.

Кроме того, по его словам, со стороны станции метро "Баррикадная" планируется построить новый вход в столичный зоосад.

Ранее сообщалось, что в районе Котловка на юго-западе Москвы построят шесть социальных объектов, среди которых детские сады, школы и физкультурно-оздоровительный комплекс.