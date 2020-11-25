Шесть социальных объектов построят по программе реновации в районе Котловка

09:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В районе Котловка на юго-западе Москвы построят шесть социальных объектов, среди которых детские сады, школы и физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом рассказали в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.
"Согласно утвержденным проектам планировки территорий запланировано строительство шести социальных объектов. Среди них три детских сада суммарно на 700 мест, один из которых с бассейном, две среднеобразовательные школы на 550 и 400 учеников соответственно и физкультурно-оздоровительный комплекс", – рассказал руководитель ведомства Сергей Левкин.
Общая площадь благоустраиваемой территории составит 156,6 гектара. Там будет произведено не только строительство жилых домов, но и реконструкция Нагорной улицы, Нагорного бульвара и улицы Ремизова.
"Кроме того, намечено строительство внутриквартальных проездов, создание парковочных мест и устройство велодорожек", – подчеркнул Левкин, добавив, что суммарно в данном районе в программе реновации задействовано 82 дома, где проживают около 15 тысяч человек. Уже подобрано семь стартовых площадок.
Ранее стало известно, что два жилых дома построят по программе реновации в Троицке. Новостройки расположатся по адресу Физическая улица, владение 22. Здания построят по индивидуальному проекту.
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