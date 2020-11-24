Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два жилых дома построят по программе реновации в Троицке, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Новостройки расположатся по адресу Физическая улица, владение 22. Здания построят по индивиудальному проекту. Фасады облицуют керамогранитными плитами, на них установят корзины для кондиционеров. В каждом корпусе установят лифты грузоподъемностью 630 килограммов.

"В настоящее время закончено возведение конструкций надземной части зданий. Ведутся работы по внутренней отделке и устройству инженерных сетей", – рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Уточняется, что в первом корпусе оборудуют 150 квартир, во втором – 144 квартиры. Отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Первые этажи отдадут под нежилые помещения. Там смогут разместиться различные магазины, кафе, салоны красоты и другие организации. В вестибюле жилой части оборудуют комнату для консьержа, а также пространство для хранения уборочного инвентаря и почтовых ящиков.

Дворовую территорию озеленят и благоустроят. Там расположатся спортивная и детская площадки, а также пространство для отдыха взрослых.

Ранее сообщалось, что в районе Кузьминки завершили строительство жилого дома по программе реновации. Новостройка представляет собой односекционное монолитное здание. Дом выполнен по индивидуальному проекту. Фасады здания окрашены в белые тона с яркими оранжевыми акцентами, на них установили корзины для кондиционеров.