Мост между территориями Московского зоопарка расширят

17:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице началось возведение дополнительных опор моста через Большую Грузинскую улицу, который соединит старую и новую территории Московского зоопарка. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.
Как рассказал глава департамента строительства Рафик Загрутдинов, уже существующий мост увеличат с западной стороны. Инженерное сооружение расширится с четырех до девяти метров.
По задумке архитекторов, обновленный мост будет по форме напоминать морскую волну. Необычную конструкцию удалось создать за счет ограждений из сплавов алюминия.
Помимо размеров, обновленный мост будет отличаться наличием пандусов схода и пассажирскими лифтами.
В начале августа нынешнего года Московский зоопарк открыл дополнительный вход на территорию со стороны Большой Грузинской улицы. Администрация зоосада призвала пользоваться им, чтобы не создавать скопление людей.
В Московском зоопарке также строят дополнительный вход рядом со станцией метро "Баррикадная". В двухэтажном павильоне оборудуют билетные кассы и турникеты, сувенирные магазины и кафе, а также образовательный центр.
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