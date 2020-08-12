Московский зоопарк открыл вход с Большой Грузинской улицы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На Большой Грузинской улице открылся дополнительный вход в Московский зоопарк. Сообщение об этом появилось на странице учреждения в Facebook.

"Дорогие друзья, в нашем зоопарке открылся еще один дополнительный вход. Он расположен рядом с пешеходным мостом на новую территорию по адресу улица Большая Грузинская, дом 8, строение 60", – рассказали в зоосаде.

Представители учреждения также призвали посетителей не скапливаться у главного входа, а пользоваться дополнительными пропускными пунктами. При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию.

8 августа сообщалось, что на входе в Московский зоопарк образовалась длинная очередь. Сначала посетители ждали возможности купить билеты в кассе, а уже потом – разрешения на вход на территорию.

