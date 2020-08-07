Четыре детеныша джейрана родились в зооцентре Московского зоопарка

Фото: vk.com/moscow_zoo
Четыре детеныша джейрана появились на свет в Центре по воспроизводству редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
"В нашем Центре воспроизводства редких видов животных еще в мае родились четыре малыша джейрана – три самца и одна самочка. Сейчас они уже достаточно окрепли, исследуют вольер и даже играют друг с другом – бегают наперегонки. По размерам они еще довольно маленькие, но по скорости могут опередить взрослое животное", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.
Отмечается, что в данном Центре воспроизводства обитает 11 джейранов. Взрослых животных туда доставили из экоцентра "Джейран" в Бухарской области в Узбекистане.
Ранее два птенца редчайшего кафрского ворона появились на свет в Московском зоопарке. Птенцы родились еще в апреле, но одному из них потребовалось выхаживание. Ворон родился с искривленным клювом, а потому не мог выбраться из яйца, впоследствии ему потребовалось искусственное выкармливание.
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