Бурундуки вышли из спячки в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском зоопарке бурундуки вышли из спячки, четверо грызунов уже осваиваются после зимнего сна в вольере, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Специалисты отметили, что спячка у бурундуков не очень глубокая: в теплые дни они могут проснуться, погулять и перекусить.

"Еще до спячки бурундуки запасают еду – в своих дуплянках они делают несколько обильных заначек и потом могут спать всю зиму на кучках из орехов и семечек. Делать запасы для них жизненно необходимо – в природе сибирские бурундуки зимуют в дуплах, где температура немного выше уличной. Именно обильные запасы пищи позволяют зверькам пережидать суровые зимы", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в зоопарке живут четверо бурундуков: три самки и один самец. Грызуны зимуют в разных вольерах, а летом они могут жить поодиночке или иногда переезжать друг к другу.

По словам специалистов, бурундуки хорошо акклиматизируются и могут расселяться на большие территории. Также представители этого вида были замечены в Подмосковье.

Ранее специалисты Московского зоопарка вывели тушканчиков из зимней спячки. Животные пять месяцев находились в холодильной камере при температуре от 2 до 4 градусов тепла. Во время спячки температура тела тушканчиков снизилась с 37 градусов до 4, а количество ударов сердца упало с 300 до 5–6 ударов в минуту.