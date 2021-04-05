В Московском зоопарке вывели из спячки тушканчиков

Сотрудники Московского зоопарка вывели из спячки тушканчиков

Специалисты Московского зоопарка вывели тушканчиков из зимней спячки, сообщает портал мэра и правительства города.

Животные пять месяцев находились в холодильной камере при температуре от 2 до 4 градусов тепла. Перед тем как уйти в спячку, три тушканчика набирали необходимую для зимовки массу: специалисты кормили их зерновой смесью с семечками подсолнечника. Также в вольере грызунов постепенно понижали температуру воздуха. Уже в декабре их поместили в холодильные камеры, которые представляют собой деревянные боксы, обтянутые поролоном.

Уточняется, что во время спячки температура тела тушканчиков снизилась с 37 градусов до 4, а количество ударов сердца упало с 300 до 5–6 ударов в минуту.

"В течение всей зимы специалисты неустанно следили за самочувствием и весом питомцев. Когда они потеряли примерно четверть веса и их масса достигла летних показателей, зверьков начали будить. Зоологи осторожно достали боксы из холодильников и переместили тушканчиков в вольеры с домиками. Там они будут постепенно отогреваться и скоро станут более активными", – отметила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Кормят тушканчиков яблоками, морковью и свежей зеленью. Увидеть зверьков в экспозиции зоосада пока нельзя.

В середине января этого года в столичном зоопарке в зимнюю спячку впали еноты. Еноты-полоскуны заснули последними в этом сезоне. Особенностью животных является то, что они засыпают коллективно.

