Три медведя впали в спячку в Московском зоопарке

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Медведи в Московском зоопарке впали в спячку, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В продолжительный сон погрузились медведица Роза и гималайские медведи Алладин и Будур. Перед спячкой медведей кормили свежей рыбой, сладкими фруктами, сухофруктами, медом и овощами.
"К началу декабря Роза, Алладин и Будур набрали достаточную массу тела. За зиму мишки обычно теряют до одной четверти своего веса. В их берлогах, что оборудованы в закрытых вольерах зоопарка, постелили мягкую солому. Медведи зарылись в нее и устроились поудобнее. Зоологам впервые удалось заснять это. Всего процесс погружения в зимнюю спячку занимает несколько дней", – рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
Во время сна к медведям могут пройти только знакомые им сотрудники. Специалисты будут следить за самочувствием животных, а также за процессом спячки. Медведи проснутся с приходом теплой и солнечной погоды.
Ранее тушканчиков в зоопарке на время зимней спячки поместили в холодильные камеры. Зверьки в этом году заснули раньше, поскольку низкие температуры пришли не в декабре, как год назад, а в ноябре. Ближайшие 4–5 месяцев они проведут в специальной холодильной камере, где поддерживается температура 2–4 градуса выше нуля.
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