Три медведя впали в спячку в Московском зоопарке

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Медведи в Московском зоопарке впали в спячку, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В продолжительный сон погрузились медведица Роза и гималайские медведи Алладин и Будур. Перед спячкой медведей кормили свежей рыбой, сладкими фруктами, сухофруктами, медом и овощами.

"К началу декабря Роза, Алладин и Будур набрали достаточную массу тела. За зиму мишки обычно теряют до одной четверти своего веса. В их берлогах, что оборудованы в закрытых вольерах зоопарка, постелили мягкую солому. Медведи зарылись в нее и устроились поудобнее. Зоологам впервые удалось заснять это. Всего процесс погружения в зимнюю спячку занимает несколько дней", – рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Во время сна к медведям могут пройти только знакомые им сотрудники. Специалисты будут следить за самочувствием животных, а также за процессом спячки. Медведи проснутся с приходом теплой и солнечной погоды.

Ранее тушканчиков в зоопарке на время зимней спячки поместили в холодильные камеры. Зверьки в этом году заснули раньше, поскольку низкие температуры пришли не в декабре, как год назад, а в ноябре. Ближайшие 4–5 месяцев они проведут в специальной холодильной камере, где поддерживается температура 2–4 градуса выше нуля.