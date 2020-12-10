Детеныши лесных драконов появились в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Детеныши хамелеонового гоноцефала впервые вылупились в Московском зоопарке. Редкие ящерицы из рода лесных драконов занесены в Международную Красную книгу. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В московский зоосад пару экзотических животных привезли в 2016 году из Индонезии. Это обосновано намерением создать резервную популяцию вида в неволе.
Рептилий поместили в террариум со специальным температурным режимом. Днем воздух в нем прогревается до 25 – 30 градусов, ночью составляет от +15 до +18 градусов. Влажность воздуха установили, как в тропических лесах – от 80 до 90 процентов.
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что получить потомство хамелеонового гоноцефала в неволе крайне сложно. Ранее это происходило единственный раз в мире в Харьковском зоопарке. В Москве специалисты помещали отложенные яйца лесных драконов в специализированные инкубаторы, однако результат это не приносило.
"В этом году специалисты решили поэкспериментировать и оставили кладку в террариуме, рядом с родителями. Мать сама выбрала место с оптимальными условиями для хранения яиц. К удивлению герпетологов, вылупились все шесть детенышей. Это важное событие для нашего зоопарка", – добавила Акулова.
В настоящее время детенышам исполнился один месяц. Их длина не превышает нескольких сантиметров. Новорожденных поместили в отдельный террариум, так как в естественных условиях животные сразу уползают от матери. Пол малышей пока не определен. Кормят их сверчками и витаминными добавками.
Отмечается, что из-за пугливости лесных драконов выставлять их на основную экспозицию в зоопарке пока не планируется. Узнать о жизни ящериц можно будет из соцсетей учреждения.
Кроме того, новорожденных могут отправить в другие зоопарки страны и мира для дальнейшего размножения.
Ранее в столичном зоопарке появился на свет второй за год детеныш львинохвостой макаки.
Животные с пышной серебристой гривой считаются одними из самых редких приматов: их численность в природе не превышает четырех тысяч особей. Этот вид занесен в Международную красную книгу.
В Московском зоопарке тушканчиков поместили в специальный холодильник на зиму
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