Редкую куницу обнаружили в Измайловском парке

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Недалеко от декоративного пруда в Измайловском лесопарке специалисты Мосприроды обнаружили лесную куницу. Животное занесено в Красную книгу столицы, сообщается на портале мэра и правительства города.

Куницы чаще всего проявляют активность по ночам, а их окраска маскирует хищников в лесах.

"Логова устраивают в старых дуплах. Осенью куницы запасаются едой для холодного времени года, а зимой эти зверьки большую часть времени проводят в своем жилище, свернувшись в клубок", – рассказали в Мосприроде.

Отмечается, что в Москве куницы встречаются редко. Как правило, они обитают в Измайловском лесопарке, заказнике "Долгие пруды", Крюковском лесопарке, природно-исторических парках "Покровское-Стрешнево", "Кузьминки-Люблино", "Битцевский лес" и ландшафтном заказнике "Теплый Стан".

Ранее семейство из пяти зверьков белок-летяг обнаружили недалеко от Занинского водохранилища в Можайском городском округе. Животные занесены в Красную книгу Московской области.

