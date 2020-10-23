В Нидерландах гей-пара пингвинов похитила яйцо у другой однополой пары

Пингвины-геи украли яйцо у самок-лесбиянок

Пара африканских пингвинов-геев украла из гнезда яйцо пары пингвинов-лесбиянок в Нидерландах, сообщает "Мир 24".

Инцидент произошел в зоопарке "Диренпарк" города Амерсфорт. Гей-пара проживает в вольере из 17 пингвинов и является доминирующей. С ноября прошлого года птицы высиживали яйцо, не дождавшись птенца, они утащили яйцо из чужого гнезда.

Смотритель зоопарка Сандера Дро усомнился, что новое яйцо порадует морских птиц возможностью отцовства. По его словам, пингвины по очереди садятся на яйцо, но их старания бесполезны. Пара же обворованных самок скоро построит новое гнездо, так как пингвины размножаются два раза в год.

Зоолог Марк Белт заявил, что гомосексуализм распространен у пингвинов, однако уникальной эту пару делает то, что она завладела яйцом ради того, чтобы произвести потомство.

Однополые пары встречаются в природе более чем у 450 видов животных.

Весной в Московском зоопарке родились пятеро птенцов пингвинов Гумбольдта. Этот вид занесен в Международную Красную книгу в категории "уязвимый".

Теперь в столичном зоосаде живет самая многочисленная в России группа пингвинов этого вида. Вместе с недавно появившимися на свет птенцами семейство насчитывает 35 особей. Подросшие птицы отправятся в ведущие зоопарки в России и за рубежом.

В природе пингвины Гумбольдта гнездятся на западном побережье Латинской Америки – от Перу до Чили. Природная популяция этого вида, по данным орнитологов, насчитывает не более 32 тысяч особей.