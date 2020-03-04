Птенцы редких пингвинов Гумбольдта родились в Московском зоопарке

Фото: vk.com/moscow_zoo

В Московском зоопарке родились пятеро птенцов пингвинов Гумбольдта. Этот вид занесен в Международную Красную книгу в категории "уязвимый", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Теперь в столичном зоосаде живет самая многочисленная в России группа пингвинов этого вида. Вместе с недавно появившимися на свет птенцами семейство насчитывает 35 особей.

"Пока появившиеся на свет птенцы почти все время проводят в норах, созданных из разновеликих камней в вольере. Родители по очереди приносят им рыбу. Иногда малыши выходят на поверхность и изучают окружающий их мир. Они ловко маскируются под камни благодаря серому пуху, которым пока еще покрыто их тело. Совсем скоро детский пух сменится более плотным оперением, которое позволит им погружаться в воду", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она уточнила, что скоро птенцы начнут учиться плавать в бассейне вместе со взрослыми пингвинами. Подросшие птицы отправятся в ведущие зоопарки в России и за рубежом.

В природе пингвины Гумбольдта гнездятся на западном побережье Латинской Америки – от Перу до Чили. Природная популяция этого вида, по данным орнитологов, насчитывает не более 32 тысяч особей.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке впервые за 50 лет появились редкие синехвостые вараны. Данные рептилии занесены в Международную Красную книгу в силу того, что их численность ежегодно сокращается.

Синехвостые вараны были представлены в коллекции зоосада Москвы в 1970-х годах, однако потомство от уникальных рептилий получить не удалось. Теперь же появилась новая возможность это сделать.

Отмечается, что ящерицы уже освоились на новом месте. Пока что они находятся под круглосуточным наблюдением зоологов, посетители смогут познакомиться с редким видом рептилий в мае.