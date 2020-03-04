Птенцы редких пингвинов Гумбольдта родились в Московском зоопарке

Фото: vk.com/moscow_zoo
В Московском зоопарке родились пятеро птенцов пингвинов Гумбольдта. Этот вид занесен в Международную Красную книгу в категории "уязвимый", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Теперь в столичном зоосаде живет самая многочисленная в России группа пингвинов этого вида. Вместе с недавно появившимися на свет птенцами семейство насчитывает 35 особей.
"Пока появившиеся на свет птенцы почти все время проводят в норах, созданных из разновеликих камней в вольере. Родители по очереди приносят им рыбу. Иногда малыши выходят на поверхность и изучают окружающий их мир. Они ловко маскируются под камни благодаря серому пуху, которым пока еще покрыто их тело. Совсем скоро детский пух сменится более плотным оперением, которое позволит им погружаться в воду", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Она уточнила, что скоро птенцы начнут учиться плавать в бассейне вместе со взрослыми пингвинами. Подросшие птицы отправятся в ведущие зоопарки в России и за рубежом.
В природе пингвины Гумбольдта гнездятся на западном побережье Латинской Америки – от Перу до Чили. Природная популяция этого вида, по данным орнитологов, насчитывает не более 32 тысяч особей.
Ранее стало известно, что в Московском зоопарке впервые за 50 лет появились редкие синехвостые вараны. Данные рептилии занесены в Международную Красную книгу в силу того, что их численность ежегодно сокращается.
Синехвостые вараны были представлены в коллекции зоосада Москвы в 1970-х годах, однако потомство от уникальных рептилий получить не удалось. Теперь же появилась новая возможность это сделать.
Отмечается, что ящерицы уже освоились на новом месте. Пока что они находятся под круглосуточным наблюдением зоологов, посетители смогут познакомиться с редким видом рептилий в мае.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: