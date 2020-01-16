Боливийский мирикини впервые родился в Московском зоопарке

Фото: instagram.com/moscow_zoo_official
В Московском зоопарке впервые родился боливийский мирикини, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Этот вид занесен в Международную Красную книгу, поскольку за последние десять лет численность животных продолжает снижаться.
В столичном зоосаде боливийские ночные обезьяны появились в мае прошлого года. Самец девяти лет и две самки четырех и двух лет соответственно приехали из Риги и поселились в просторном вольере экспозиции "Ночной мир" на нижнем ярусе павильона "Дом приматов". В их вольере приглушенное освещение, имитирующее сумерки. Такие условия созданы, чтобы ночные обезьяны чувствовали себя уютно и безопасно.
Детеныш у мирикини появился на свет в середине декабря, однако зоологи долгое время не могли рассмотреть его, так как заботливые родители скрывали малыша, прижимая его к себе. В будущем малыш отправится в один из ведущих зарубежных зоопарков и станет частью резервной популяции вида.
"Прошло всего полгода с того момента, как боливийские обезьяны переехали в Московский зоопарк, но нашим специалистам удалось создать для них комфортные условия и получить первое потомство. По оценкам наших специалистов, детеныш весит около 200 граммов. Однако осмотреть его пока невозможно: это может вызвать сильный стресс как у малыша, так и у его родителей", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
По ее словам, большую часть времени мирикини проводит на спине у своего отца. Причем она подчеркнула, что у этого вида приматов основная забота о потомстве ложится именно на самца – к матери детеныш попадает только на время кормления.
Боливийские мирикини моногамны – они образуют одну пару на всю жизнь. Если же один из партнеров погибает, другой долго тоскует, отказываясь даже от еды. Чаще они живут небольшими группами от четырех до восьми особей.
В природе боливийских ночных обезьян можно встретить в тропических лесах Перу, Бразилии и Боливии. У этих животных крохотные уши, огромные глаза, маленький нос и длинный пушистый хвост.
Их численность сокращается из-за уничтожения тропических лесов. Кроме того, часто они становятся жертвами браконьеров из-за необычной внешности. Однако мирикини плохо приручаются, поэтому сделать их домашними вряд ли получится.
Ранее в Московском зоопарке родился суматранский орангутан, представитель одного из самых редких видов обезьян. На воле эти животные проживают только на Суматре. Для поддержания вида здоровых детенышей со временем передают в другие зоопарки. За счет этого идет работа с численностью суматранских орангутанов, которая в мире не превышает 14 тысяч особей.
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